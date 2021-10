Bottas ganha na Turquia, Verstappen é líder

Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu este domingo o Grande Prémio da Turquia de Fórmula 1.

O finlandês saiu na frente e raramente saiu do primeiro lugar, numa corrida marcada pela chuva.

Nos restantes lugares do pódio ficaram Max Verstappen (Red Bull) e Sérgio Pérez (Red Bull).

Com o segundo lugar conquistado na Turquia, Verstappen recuperou a liderança do campeonato. Piloto beneficiou do quinto lugar de Hamilton (262,5 pontos, contra os 256,5).

Durante algumas voltas, o GP foi liderado por Charles Leclerc, da Ferrari, que adiou a ida às boxes.