Miguel Oliveira em 11.º no "rancho" de Marc Márquez

Miguel Oliveira terminou o GP das Américas na 11.ª posição, a melhor do piloto português nas últimas seis corridas. Oliveira partiu do 18.º lugar da grelha, foi capaz de recuperar algumas posições em pista e beneficiou das quedas de Nakagami e Zarco para fechar o dia à porta do "top-10".

Marc Márquez voltou a dominar em Austin, no Circuito das Américas, liderou do princípio ao fim, e, pela sétima vez, terminou com o chapéu de xerife, no lugar mais alto do pódio. Márquez correu o GP das Américas por oito vezes, venceu sete.

O espanhol venceu pela segunda vez este ano, no Mundial de MotoGP, depois de ter também festejado num dos seus circuitos de estimação, na Alemanha, em Sachsenring. Foi o pódio 450 da Honda.

Outro dos grandes vencedores, no Texas, foi Fabio Quartararo. O francês da Yamaha foi segundo e consolidou a liderança do Mundial, depois de Peco Bagnaia se ter aproximado nas últimas duas corridas. O italiano da Ducati foi terceiro classificado no GP das Américas.

Com 52 pontos de vantagem sobre Bagnaia, Quartaro passa a ter possibilidades matemáticas de se sagrar campeão do mundo já na próxima corrida, a 24 de outubro, em Misano.