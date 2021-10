Jonathan Rea vence em Portimão

O britânico Jonathan Rea (Kawasaki) somou a 11.ª vitória da temporada ao vencer este domingo a segunda corrida no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) do Mundial de Superbike, e consolidou o segundo lugar no campeonato de motociclismo de velocidade.

Jonathan Rea somou a 15.ª vitória em Portugal na 11.ª e antepenúltima ronda do Mundial, depois de ter abandonado a primeira corrida devido a uma queda, ao cumprir as 19 voltas ao circuito algarvio, na distância de 87,248 quilómetros, em 32.21,137 minutos, à média de 161,809 km/hora.

O piloto britânico, hexacampeão mundial em título, partiu do 10.º lugar da grelha, assumindo o comando da prova à sexta volta, ao destronar o turco Tropak Razgatlioglu (Yamaha), atual líder do Mundial e vencedor da primeira corrida, no sábado.

Razgatlioglu aos comandos de uma Yamaha YZF R1 partiu do sexto posto e assumiu a liderança à quinta volta, perdendo-a poucos metros depois para o britânico.

Ambos os pilotos discutiram a liderança da corrida até à entrada para a 12.ª ronda, altura em que uma queda colocou o turco fora de prova. A queda aconteceu na curva 15, a mesma que afastou Rea da corrida no sábado.

O também britânico Scott Redding (Ducati) assegurou o segundo lugar na corrida algarvia e o terceiro do Mundial de pilotos, terminando a 5,425 segundos do vencedor.

O francês Loris Baz (Ducati) fechou o pódio da segunda corrida do circuito algarvio, ficando a 8,905 segundos de Jonathan Rea.

Com mais uma vitória no circuito algarvio - a terceira este ano em Portugal, depois da vitória em maio das duas corridas no Estoril - Rea reforçou o segundo lugar do Mundial de pilotos, com 454 pontos, menos 24 pontos do que o turco Razgatlioglu, líder com 478, e mais 30 do que o seu compatriota Scott Readding (424).

Em Supersport300, o português Tomas Alonso (Kawasaki) obteve a melhor a classificação entre os pilotos lusos, ao terminou no 27.º posto, a 15,852 segundos do vencedor da corrida, o espanhol Adrian Huertas (Kawasaki), que no sábado se sagrou campeão do mundo e que cumpriu hoje as 13 voltas ao circuito algarvio, na distância de 59,696 quilómetros, em 25.26,680 minutos, à média de 140,767 km/hora.

Dinis Borges (Kawasaki) concluiu a prova no 31.º posto, a 36.967 segundos do vencedor, enquanto Miguel Santiago Duarte obteve o 36.º posto, gastando mais 1.23,841 minutos para concluir a corrida.