Elfyn Evans vence na Finlândia e relança corrida ao título mundial de ralis

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu o Rali da Finlândia, 10.ª prova do Mundial, e encurtou a diferença para o líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que foi quinto classificado.

Evans, que somou os cinco pontos extra por ter vencido a ’power stage’, concluiu a prova com o tempo de 02:19.13,7 horas, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na segunda posição, a 14,1 segundos.

O irlandês Craig Breen (Hyundai i20) fechou os lugares do pódio, na terceira posição, a 42,2 segundos do vencedor.

Com esta vitória, a segunda da temporada e quinta da carreira, Evans encurtou de 44 para 24 pontos a diferença que o separa de Sébastien Ogier, que na Finlândia somou 10 pontos para o campeonato, quando ficam a faltar apenas duas jornadas (Catalunha, em Espanha, e Monza, em Itália).

“Esta [vitória] sabe bem, até pela forma como a conquistámos”, referiu, no final, Elfyn Evans.

O piloto britânico explicou que o facto de ter sentido “bastantes dificuldades na Estónia” o levou a fazer algumas alterações no carro, que lhe permitiram “ganhar confiança”.

“Tivemos uma boa posição de arranque na sexta-feira e conseguimos chegar à liderança no sábado. Fico mesmo contente por poder dar à equipa uma vitória na sua prova caseira”, sublinhou Evans.

Quanto a Ogier, o facto de abrir a estrada prejudicou o seu desempenho, mas o sete vezes campeão do mundo e detentor do título nunca conseguiu encontrar a confiança e o ritmo certos para lutar pela vitória, sofrendo ainda problemas de motor na derradeira especial do rali.

Terminou a 2.54,4 minutos do vencedor e somou 10 pontos, totalizando, agora, 190, contra os 166 de Evans e os 130 do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que desistiu do rali finlandês no sábado com problemas de motor.

A Toyota lidera o Mundial de construtores, com 441 pontos, contra os 380 da Hyundai e os 172 da Ford.

A próxima jornada é o Rali da Catalunha, de 14 a 17 de outubro.