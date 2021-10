Queda deixa Miguel Oliveira no 18.º lugar nos treinos livres do GP das Américas

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio das Américas na 18.ª posição, depois de uma queda sofrida na segunda sessão o ter impedido de tentar uma volta rápida.

O piloto luso sofreu uma ligeira queda a quatro minutos do final da sessão, na curva 12, tendo conseguido retomar a marcha mas já sem tempo para tentar uma volta rápida.

Oliveira terminou com o registo de 2.05,682 minutos, a 1,518 segundos do mais rápido da sessão, o espanhol Marc Márquez (Honda).

O australiano Jack Miller (Ducati)foi o segundo, a apenas 0,015 segundos de Márquez, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,202 segundos.

O piloto luso, que tinha sido o quarto mais rápido na sessão da manhã, esteve quase toda a tarde entre os 10 mais rápidos.

Habitualmente, os pilotos aproveitam os derradeiros minutos para tentar fazer o melhor tempo e foi quando encetava uma volta rápida que o piloto de Almada perdeu o controlo da sua RC16.

Miguel Oliveira chega a esta 15.ª ronda do campeonato, disputada em Austin, no Texas, na 10.ª posição do campeonato, com 87 pontos.