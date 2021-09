Qatar recebe Fórmula 1 em 2021 com acordo para mais 10 anos

A organização do Mundial de Fórmula 1 anunciou, esta quinta-feira, que o Qatar vai acolher o 20.º Grande Prémio da época 2021 entre 19 e 21 de novembro, com contrato para mais 10 anos a partir de 2023.

Trata-se da estreia absoluta do Qatar no calendário de F1. O Mundial fechará com três provas no Médio Oriente: a Arábia Saudita acolhe a 22.º etapa e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) a 23.ª e última corrida.

O Circuito Internacional de Losail, no Qatar, é mais conhecido por acolher etapas do Mundial de MotoGP, de forma ininterrupta, desde 2004.

Em comunicado, a organização admite que o contrato a 10 anos a partir de 2023 tem como intuito que a Fórmula 1 seja a grande montra do Qatar após a realização do Campeonato do Mundo de futebol em 2022.