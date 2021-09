194 pilotos em competição na Baja TT Reguengos de Monsaraz

São 194 os pilotos em automóveis, motos, quads e SSV que disputam, entre 1 e 3 de outubro, a Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal.

Trata-se da 33.ª edição da segunda prova mais antiga do calendário do todo-o-terreno e uma das maiores manifestações desportivas realizadas no Alentejo, que junta anualmente milhares de pessoas durante o prólogo e nos setores seletivos da competição.

De acordo com a secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, que organiza o evento, disputam a vitória nesta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, 45 pilotos em automóveis, 61 em motos, 22 em quads e 66 em SSV.

A Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal é a terceira etapa do nacional de automóveis e a quarta do calendário de motos, quads e SSV.

Numa nota enviada à Renascença, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, que apoia a prova, indica que “a Baja é candidata à FIA Bajas European Cup”, pontuando “para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48 da FPAK e para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP”, assim como “para a Taça de Portugal de TT, para a Taça Ibérica TT de Autos, para o Campeonato FIM Europa e para o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva”.

Conheça o programa

Na sexta-feira, dia 1 de outubro, a partir das 15h00, tem início o prólogo de 5,5 quilómetros para todas as viaturas, na Herdade das Areias. As partidas para os setores seletivos acontecem na Estrada Nacional 256 próximo da rotunda de entrada em Reguengos de Monsaraz.

No sábado, por volta das 8h00, começam a partir os automóveis para o primeiro setor seletivo com 145 quilómetros de extensão. Para as 11h00 está previsto o inicio da prova para as motos, quads e SSV. No período da tarde, às 16h00, os automóveis realizam o segundo setor seletivo com 50 quilómetros de percurso.

No dia 3 de outubro, domingo, com início às 8h00 as motos, quads e SSV vão competir neste segundo setor seletivo. A partir das 13h00 os automóveis vão fazer o terceiro setor seletivo com 145 quilómetros de extensão.

Nesta 33.ª edição Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal, segundo o município alentejano, vai também ser “apresentado o T3EV, um protótipo totalmente elétrico da classe SSV T3, desenvolvido para competir em campeonatos 'offroad' e ajudar na promoção de corridas mais sustentáveis”.

“O T3EV fará a sua primeira demonstração pública no prólogo da baja e poderá ser testado por alguns pilotos”, acrescenta.

Os prémios e troféus aos vencedores das classificações gerais são entregues na tarde de domingo.

De referir, ainda, que a Baja deste ano tem uma componente solidária, já que uma parte do valor das inscrições vai reverter para a compra de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.