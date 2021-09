Lando Norris alcança primeira “pole position” da carreira

O britânico Lando Norris (McLaren) conquistou a primeira “pole position” da carreira no circuito de Sochi, na Rússia.

O piloto, de 21 anos, fez a melhor volta em 1:41.993 minutos.

Carlos Sainz, da Ferrari, conseguiu o segundo tempo e George Russell, da Williams, o terceiro.

Já Lewis Hamilton, da Mercedes, partiu a asa dianteira e foi só quarto.

Por sua vez, o líder do campeonato, Max Verstappen, foi castigado por ter trocado o motor, o que – somando à penalização que trazia após o acidente de Monza – fez com que optasse por não entrar em pista. Vai partir do último lugar.