Ninguém apanha Bottas em Sochi

Valteri Bottas registou o melhor tempo de sexta-feira, durante a segunda sessão de treinos livres do GP da Rússia, ao rodar em 1:33.593. O finlandês já tinha liderado a tabela de tempos durante a manhã e repetiu a prestação na segunda bateria de voltas ao circuito de Sochi.

Lewis Hamilton, também em Mercedes, foi segundo a somente 0.044 segundos do seu companheiro de equipa. Max Verstappen (Red Bull), que está na luta com Hamilton pelo título de campeão do mundo de Fórmula 1, não foi além do sexto tempo, a mais de um segundo de Bottas.

Em destaque na sessão vespertina estiveram Pierre Gasly (AlphaTauri), com o terceiro tempo, e Esteban Ocon (Alpine), com o quinto. Lando Norris, em McLaren, fez o quarto melhor tempo.

O GP da Rússia é a 15.ª das 22 rondas do Mundial de Fórmula 1 e a luta entre Verstappen e Hamilton está ao rubro. O holandês está na frente do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o britânico.