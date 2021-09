Mercedes na frente na primeira sessão de treinos do GP da Rússia

Os Mercedes dominaram a primeira sessão de treinos livres do GP da Rússia, que se corre no domingo. Valtteri Bottas fez a volta mais rápida ao circuito de Sochi, ao rodar em 1:34.427. Lewis Hamilton ficou a 0.211 segundos.

O terceiro melhor foi Max Verstappen (Red Bull), a 0.227s de Bottas. Charles Leclerc, quarto colocado, foi o melhor dos outros, na quarta posição, a 0.690s do mais rápido.

O GP da Rússia é a 15.ª das 22 rondas do Mundial de Fórmula 1 e a luta entre Verstappen e Hamilton está ao rubro. O holandês está na frente do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o britânico.