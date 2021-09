Miguel Oliveira termina GP de Aragão em 14.º lugar

Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na 14.ª posição o Grande Prémio de Aragão em Espanha. A 13.ª prova do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O piloto português concluiu as 23 voltas a 22,703 segundos de Francesco Bagnaia, que bateu os espanhóis Marc Marquez (Honda), por 0,673 segundos, e Joan Mir (Suzuki), por 3,911, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Com estes resultados, Miguel Oliveira caiu uma posição no Mundial, para nono, com 87 pontos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) permanece na liderança.