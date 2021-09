Valtteri Bottas sai na frente na "sprint race" de Monza

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido na qualificação para a "sprint race" de sábado do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza.

Bottas fez a sua melhor volta em 1.19,555 minutos, deixando o companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), em segundo, a 0,096 segundos. O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro, já a 0,411 segundos.

Na prática, esta sessão serviu de qualificação para a qualificação, pois será a classificação da ‘sprint race’ de sábado a definir a ordem da grelha de partida para a corrida principal, no domingo.

Ao vencedor desta corrida mais curta, que este ano foi introduzida no Mundial em três provas (Silverstone, Monza e Brasil) e tem apenas 100 quilómetros, cerca de um terço da distância normal de corrida, é creditada a 'pole position' para efeitos estatísticos.

No caso da prova de Monza, serão 18 as voltas previstas, com atribuição de três pontos ao vencedor, dois ao segundo classificado e um ao terceiro.

Lewis Hamilton chega ao GP de Itália na liderança do campeonato, com três pontos de vantagem sobre Max Verstappen.