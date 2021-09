Raikkonen continua de baixa. Kubica conduz Alfa Romeo

O finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), infetado pela Covid-19 antes do Grande Prémio de Fórmula 1 dos Países Baixos, vai voltar a ser substituído pelo polaco Robert Kubica em Itália, na 14.ª prova do Mundial.

Raikkonen, de 41 anos, "ainda não está autorizado a regressar à competição", anunciou esta quarta-feira a escuderia italiana, acrescentando que o campeão do mundo em 2007 "permanece em isolamento, seguindo as exigências das autoridades sanitárias".

O finlandês falhou no passado domingo o Grande Prémio dos Países Baixos, onde foi substituído por Kubika, piloto de testes da Alfa Romeo, que terminou no 15.º lugar a prova vencida pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Kubika vai disputar no domingo, em Monza, a sua 99.ª prova na Fórmula 1, a segunda do ano, aos 36 anos, substituindo Raikkonen, que deve reassumir o monolugar no Grande Prémio da Rússia, em 26 de setembro.

"O Robert, que se comportou de forma apreciável nos Países Baixo, depois de ter sido chamado antes da terceira sessão de treinos livres, vai voltar a pilotar o carro, ao lado de Antonio Giovinazzi", rematou a Alfa Romeo.

Raikkonen ocupa o 17.º lugar da classificação de pilotos, com dois pontos, mais um do que o companheiro de equipa. O Mundial é liderado por Verstappen, com 224,5, mais três do que o heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes), segundo classificado.