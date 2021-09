Fórmula 1. George Russell rende Valtteri Bottas na Mercedes

A Mercedes comunicou, esta terça-feira, a contratação de George Russell para o Mundial de Fórmula 1 de 2022.

O piloto britânico, de 23 anos, sucede ao finlandês Valtteri Bottas, que rumou à Alfa Romeo. Russell, apelidado de "Mr. Saturday" ("Sr. Sábado"), pela consistência nas corridas de qualificação, será companheiro de equipa do compatriota Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo.

Russell estreou-se na Fórmula 1 em 2019, pela Williams, que representará até ao final desta época. Agora, vive "um dia especial, tanto a nível pessoal como profissional", e que lhe desperta "um misto de emoções".

"Estou entusiasmado por me juntar à Mercedes no próximo ano, que é um grande passo na minha carreira, mas também significa dizer adeus aos meus companheiros e amigos na Williams. Foi uma honra trabalhar com cada membro da equipa e um honra ter representado a Williams na F1", afirmou o britânico, em declarações ao site oficial da Mercedes.