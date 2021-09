Hamilton bate Verstappen no primeiro "round" em Zandvoort

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP dos Países Baixos, em Zandvoort. O piloto da Mercedes registou a melhor volta em 1:11'500. Foi 0.097 segundos mais rápido do que Max Verstappen (Red Bull Honda), que corre em casa.

Os Ferrari estiveram em bom rtimo, com Sainz em terceiro lugar e Leclerc no quarto posto.

Depois de 36 anos de ausência, a Fórmula 1 está de volta aos Países Baixos e ao icónico circuito de Zandvoort. Depois do "golpe de teatro" em Spa - a corrida foi interrompida ao fim de três voltas, devido à chuva -, Hamiltin e Verstappen voltam a estar na luta direta pela liderança do Mundial.

O campeão do mundo está na frente, com três pontos de vantagem sobre o holandês. A corrida é no domingo às 14h00.