Miguel Oliveira com 19.º tempo nos treinos livres de Silverstone

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou em 19.º lugar o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, 12.ª prova da temporada do Mundial de motociclismo de velocidade.

Oliveira fez a sua melhor volta ao traçado de Silverstone em 2.01,412 minutos, terminando a 2,095 segundos do mais rápido, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), apesar de uma queda sofrida no início da sessão que lhe provocou dores no pé esquerdo.

O dia ficou ainda marcado pela queda do espanhol Marc Márquez (Honda) na primeira sessão, quando seguia a 270 quilómetros por hora.

Márquez não teve consequências físicas mas destruiu a mota, obrigando à interrupção da sessão, na qual até foi o mais rápido.

Apesar das nuvens, a chuva não caiu mas a temperatura da pista rondou os 14º celsius, o que afetou a aderência dos pneus.

Entre as duas sessões, Miguel Oliveira melhorou 1,2 segundos no seu melhor tempo mas, ainda assim, insuficiente para conseguir um lugar provisório na segunda fase da qualificação (Q2), prevista para sábado.

Esta prova marca o regresso do piloto luso a Silverstone, palco de uma queda sofrida em 2019, que lhe provocou uma lesão grave num ombro.

Devido à pandemia de covid-19, em 2020 o Mundial não passou pela pista britânica.

Agora, Miguel Oliveira chega a esta prova na oitava posição do campeonato, com 85 pontos, a 91 de Quartararo, que lidera.