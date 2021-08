Filipe Albuquerque mantém-se no Mundial de resistência em 2022

O piloto português Filipe Albuquerque anunciou a continuidade no Mundial de resistência automóvel com a equipa United Autosports por mais uma temporada.

Albuquerque vai cumprir em 2022 a sexta época consecutiva com a equipa com a qual somou dois títulos (um europeu e outro mundial), num total de 35 corridas disputadas, 14 vitórias, 21 pódios e 11 'pole-positions'.

"Tem sido uma união de sucesso e a mais longa que tive na minha carreira. Espero poder continuar a contribuir para os bons resultados e para a evolução da equipa. Não há nada melhor do que integrar uma estrutura motivada, focada e ciente dos objetivos a alcançar. Já nos conhecemos muito bem, somos uma verdadeira família", disse o piloto natural de Coimbra, através da sua assessoria de imprensa.

Em 2022, o campeonato do mundo de resistência vai ser composto por seis jornadas, incluindo as 24 Horas de Le Mans, em França, e o regresso as Mil Milhas de Sebring, nos Estados Unidos.

"Ainda estamos focados no final da época 2021 e aquilo que vamos conseguir conquistar, mas é muito bom começar já a preparar 2022. Estaremos todos mais fortes nessa altura", concluiu Filipe Albuquerque, atual campeão mundial da classe LMP2, a segunda mais importante da competição.

Atualmente, Filipe Albuquerque é sexto classificado, com 53 pontos, a 36 do líder, o indonésio Sean Gelael, quando faltam disputar duas das seis jornadas previstas.