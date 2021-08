Fernando Alonso renova com a Alpine por mais uma época

A Alpine anunciou a renovação de contrato com o espanhol Fernando Alonso por mais uma temporada, até 2022.

O piloto espanhol de 40 anos venceu dois campeonatos do mundo na carreira, precisamente ao voltante da Renault, agora com o nome de Alpine, em 2005 e 2006.

Alonso ocupa o 11º lugar da classificação geral de pilotos esta época, com 38 pontos, menos um do que o colega de equipa, Esteban Ocon, que também já renovou contrato com a Alpine.

"Estou muito feliz por renovar. Sinto-me em casa desde que voltei à equipa. Tem sido uma época complicada, mas mostramos progresso recentemente", disse o espanhol.

A Alpine conquistou o seu primeiro Grande Prémio da temporada na última corrida antes da pausa de verão, no GP da Hungria, vencido por Ocon.

O piloto espanhol deixou a Fórmula 1 no final da temporada 2018, depois de quatro épocas polémicas e com pouco sucesso na McLaren. Enquanto isso, experimentou outras modalidades, como resistência e os ralis. Alonso foi campeão mundial de resistência, na época 2018/19, com a Toyota. Em 2020, foi 13.º no Rali Dakar, na classe de carros.

Na Fórmula 1, Fernando Alonso venceu 32 Grande Prémios, ao longo da carreira, ao serviço da Renault, McLaren e Ferrari.