Tiago Monteiro em 10.º e 11.º nas duas corridas na Hungria

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou em 10.º e em 11.º, respetivamente, nas duas corridas deste domingo na Hungria na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

O piloto português terminou a primeira corrida a 7,255 segundos do vencedor, o belga Gilles Magnus (Audi), e a segunda corrida em 11.º, a 17,187 segundos do uruguaio Santiago Urrutia (Link & Co), que ganhou.

"Na corrida 1 um bom arranque permitiu subir de imediato algumas posições, mas, apesar de estar com um bom andamento, acabei por ser posto fora de pista por um adversário e, depois, fiquei preso atrás dos meus companheiros de equipa. Chegar a 10.º acabou por minimizar os estragos", explicou o portuense.

Na segunda corrida, o filme foi semelhante.

"Tive um bom início, mas alguns contactos fizeram-me perder posições e voltei para trás. Acabei em 11.º. Não eram os resultados que queria, mas com tanto peso no carro, não havia muito que pudesse fazer. Conseguimos alguns pontos, mas não os suficientes", frisou Tiago Monteiro, que somou 11 pontos nesta jornada, baixando de oitavo ao 12.º posto do campeonato, a 38 pontos do líder, o francês Yann Ehrlacher (Link & Co).

O piloto da Honda lembra que "ainda faltam quatro jornadas para o final da época" pelo que "muita coisa pode acontecer em oito corridas".

"Queremos recuperar os pontos perdidos nestas últimas duas jornadas e regressar à luta pelo título mundial", concluiu o piloto português.

O campeonato regressa a 10 de outubro, na República Checa.