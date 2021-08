Félix da Costa sai da "pole position" em LMP2 para as 24H de Le Mans

O piloto português António Félix da Costa (Jota) conquistou a "pole position" para as 24 Horas de Le Mans na categoria LMP2.

Félix da Costa, que faz equipa com o britânico Anthony Davidson e com o mexicano Roberto González, dominou a sessão da "hyperpole" na segunda categoria mais importante das 24 Horas de Le Mans, que se disputam no fim de semana.