Miguel Oliveira sofre queda e abandona GP da Áustria

Miguel Oliveira sofreu uma queda do GP da Áustria, quando rodava no 10.º lugar.

No circuito Red Bull em Spielberg, o piloto português tinha partido da 9.º posição. É o segundo abandono consecutivo do português, depois de ter saído mais cedo no GP da Estíria, na semana passada, condicionado por uma queda nos treinos livres.

A prova foi ganha pelo sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa do português na KTM, um dos poucos pilotos que não trocaram para uma mota com pneus intermédios. É a segunda vitória de Binder em MotoGP.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi sétimo classificado, mantém a liderança do Mundial, com 181 pontos.