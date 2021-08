Miguel Oliveira sai da terceira linha para o GP da Áustria

Miguel Oliveira vai sair da terceira linha da grelha de partida, do 9.º lugar, para o GP da Áustria, que se corre este domingo, no circuito de Spielberg. O piloto português não conseguiu apuramento direto para a Q2 e na Q1 foi o segundo mais rápido, atrás de Jorge Martin.

O espanhol da Ducati, que há uma semana venceu o GP da Estíria, no mesmo circuito, acabaria por minutos depois conquistar a "pole position", ao registar o melhor tempo de sempre no traçado austríaco, em 1'22.643.

O líder do Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha), sai da segunda posição e Peco Bagnaia (Ducati) foi o terceiro mais rápido.

Miguel Oliveira é o melhor das KTM e ficou a 0.856s do tempo de Martin. O piloto português está recuperado da lesão num pulso, sofrida nos treinos livres do GP da Estíria, do qual desistiu no domingo.

Oliveira está no 7.º lugar do Campeonato do Mundo, a 87 pontos de Quartararo.