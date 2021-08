Miguel Oliveira em ritmo de passeio, com piso molhado

Miguel Oliveira levou a KTM à pista, em Spielberg, mas apenas para rodar em ritmo de reconhecimento, tendo em conta as condições do asfalto. A chuva que caiu ao início da tarde molhou o piso e o piloto português foi cauteloso.

Iker Lecuona, na KTM da Tech3, foi o mais rápido da sessão vespertina, ao rondar no segundo 27. O melhor tempo da manhã, de Johann Zarco, foi de 1'22.827.

Miguel Oliveira, que estará ainda ligeiramente limitado num pulso, como consequência da queda sofrida há uma semana, termina o dia com 15.º tempo. O piloto de Almada não esteve em pista para fazer "voltas canhão". Este sábado, sim, nos treinos e na qualificação estará de acelerador a fundo.

Miguel Oliveira não completou o GP da Estíria, na semana passada, devido a problemas mecânicos na KTM, e procura voltar aos bons resultados, no domingo, no mesmo circuito, no GP da Áustria.

O piloto da KTM é 7.º classificado do Mundial de MotoGP, com 85 pontos. Está a 87 pontos do líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).