Miguel Oliveira é 15.º na primeira sessão de treinos do GP da Áustria

Miguel Oliveira ficou no 15.º lugar da tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres do GP da Áustria, no circuito de Spielberg. O piloto português ficou a 1,52 segundos da volta mais rápida, assinada pelo francês Johann Zarco (1'22.827), em Ducati.

Mesmo assim, foi o mais rápido entre as quatro KTM que estiveram em pista. A marca austríaca, a correr em casa, teve um desempenho discreto esta manhã.

Pelo contrário, as Suzuki estiveram em destaque, com Joan Mir a fazer o segundo melhor tempo e Alex Rins o terceiro. Apesar do bom andamento das motos japonesas, Zarco rodou à parte de toda a gente. Foi o único piloto no segundo 22 e o mais próximo, Mir, ficou a 0.798s.

O GP da Áustria corre-se no domingo às 13h00.