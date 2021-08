Maverick Viñales suspenso pela Yamaha. Falha GP da Áustria

Maverick Viñales não vai participar no GP da Áustria, este fim de semana, depois de ter sido suspenso pela Yamaha. A equipa japonesa justifica a ausência do piloto espanhol, pelo seu comportamento na última corrida, no GP da Estíria.

"As ações do piloto poderiam ter cusado danos graves no motor da sua moto, o que poderia ter causado danos no póprio piloto e poderia colocar em perigo outros pilotos", explica a Yamaha, em comunicado.