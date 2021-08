Miguel Oliveira sofre queda violenta na Áustria. Veja o vídeo

Miguel Oliveira sofreu uma queda aparatosa na primeira sessão de treinos livres do GP da Estíria, na Áustria, esta sexta-feira. O piloto português foi projetado da sua moto para o asfalto, num "high-side" violento.

Miguel Oliveira ficou combalido, não voltou à pista, mas aparentemente não sofreu qualquer lesão grave.

O piloto da KTM realizava a 15.ª volta ao circuito de Spielberg, quando caiu. Ficou com o 15.º tempo da sessão, a 1.433 segundos do mais rápido, o japonês Takaaki Nakagami, em Honda.

A segunda sessão de treinos livres está agendada para as 13h10. Miguel Oliveira tem a esperança de alcançar um bom resultado no GP da Estíria, no circuito onde conquistou a primeira vitória em MotoGP.