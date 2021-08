Miguel Oliveira prescinde da segunda sessão de treinos para poupar o pulso

Miguel Oliveira não esteve em pista na segunda sessão de treinos livres do GP da Estíria, na Áustria, depois de na sessão matinal ter sofrido uma queda violenta , em que magoou o pulso. Apesar de, ao que tudo indica, a lesão não ser grave, o piloto português e a KTM optaram por prescindir por participar no treino vespertino.

O regresso à pista onde conquistou a sua primeira vitória em MotoGP está previsto para sábado às 08h55, para a terceira sessão de treinos livres.

O mais rápido durante a tarde foi o "rookie" da Apirlia Lorenzo Savadori. O italiano adaptou-se bem às condições do asfalto e registou a melhor volta em 1'31.304, mais 7.5 segundos do que a melhor volta da manhã, em piso seco, assinada por Nakagami (Honda).

O GP da Estíria, 10.ª prova do Mundial de MotoGP, corre-se no domingo, às 13h00. Fabio Quartararo é o líder do Mundial de Pilotos. Miguel Oliveira ocupa o 7.º lugar, com 85 pontos. Está a 71 do francês da Yamaha.