"Rossi é o Michael Jordan das motos"

A despedida de Valentino Rossi do motociclismo, aos 42 anos, está a gerar uma enorme cadeia de reações, nomeadamente dos atuais pilotos de MotoGP. Muitos têm em Rossi o seu ídolo, o piloto que preencheu o seu imaginário, ainda quando apenas sonhavam estar entre os melhores. Joan Mir, atual campeão do mundo, de 23 anos, compara Rossi a Michael Jordan, uma das maiores estrelas da história do basquetebol, para explicar que "Il Dottore" tem um lugar exclusivo no motociclismo. "Um jornalista perguntou-lhe se ele se sentia como Michael Jordan e é isso, ele é o Michael Jordan do motociclismo. Será difícil vermos outro Valentino Rossi na história", disse o piloto espanhol.

Fabio Quartararo, atual líder do campeonato do mundo, ainda tem dificuldades em acreditar que o seu ídolo vai terminar a carreira. "Foi ele que me fez querer ser piloto. Ele é a grande lenda deste desporto. Teve uma carreira incrível. Ainda é o meu ídolo e não tenho palavras para o descrever", declarou o francês. Quartararo, que curiosamente trocou de posição com Rossi esta temporada na Yamaha, ao assumir estatuto na equipa oficial e o italiano a passar para a privada Petronas, recorda que "Il Dottore" já tinha dois títulos de campeão do mundo quando ele nasceu. "Imaginar que ele não estará a correr no próximo ano deixa-me triste", lamenta.