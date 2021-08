Fim de uma era. "Il Dottore" Valentino Rossi deixa o MotoGP

Valentino Rossi anunciou, esta quinta-feira, que deixará o MotoGP no final desta temporada. É o fim de uma carreira de 25 anos, recheada com nove títulos de campeão do mundo. "Decidi parar no final da época. Infelizmente esta será a minha temporada final como piloto de MotoGP. É difícil, é um momento muito triste, porque sei que no próximo ano não estarei a competir com uma moto. Penso que fiz isso durante uns 30 anos", declarou "Il Dottore", em conferência de imprensa, na Áustria, antes do GP da Estíria que se corre este fim de semana.

Foto: Davide Gennari/EPA Foto: Manuel Bruque/EPA Foto: Nicolas Aguilera/EPA Foto: DR Foto: Reuters/Pedro Nunes Foto: Vincent Jannink/EPA Foto: Reuters/Matthias Rietschel Foto: Vincent Jannink/EPA Foto: Manuel Bruque/EPA Foto: Manuel Bruque/EPA Foto: Kimimasa Mayama/EPA

Rossi é o único piloto na história que venceu títulos nas três categorias do Mundial de Motociclismo. A história começou em 1996, quando, aos 17 anos, se estreou com uma Aprilia 125 em Sepang, na Malásia. A primeira vez que subiu ao pódio foi nessa temporada, no GP da Áustria. A primeira vitória, duas semanas depois do primeiro pódio, na República Checa. Foi campeão do mundo de 125cc, equivalente atualmente à categoria de Moto3, em 1997. Foi promovido às 250cc, categoria equivalente a Moto2 na atualidade, e foi campeão do mundo em 1999. Chegou à categoria rainha, então 500cc, em 2000, pela Honda. A sua primeira vitória aconteceu nesse mesmo ano em Donington e o primeiro título mundial em 2001, com 11 triunfos, em 16 corridas. Em 2002, no início da era MotoGP, "Il Dottore" revalidou o título. Despediu-se da Honda em 2003, também como campeão do mundo. Mudou-se para a Yamaha em 2004 e manteve o registo, com dois títulos consecutivos, a que juntaria mais dois, em 2008 e 2009. De então para cá, o piloto de Urbino ainda foi três vezes vice-campeão mundial, sempre com Marc Márquez à sua frente. Nas últimas épocas Rossi tem perdido o fulgor de outros tempos. A última vitória aconteceu a 25 de junho de 2017, em Assen, na Holanda. Em 2020, terminou o campeonato no 15.º lugar, a sua pior posição de sempre e a única fora do "top-10". Esta época, depois de deixar a equipa oficial da Yamaha e se ter juntado à privada Petronas, Rossi segue no 19.º lugar do Mundial de MotoGP.