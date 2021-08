Ocon estreia-se a vencer na Fórmula 1, Vettel desqualificado e Hamilton sentiu-se mal

Horas depois do final da prova, a organização anunciou que Vettel tinha sido desqualificado, porque "os comissários não conseguiram recolher a quantidade necessária de combustível para a amostragem após a corrida", refere a Fórmula 1, em comunicado.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) não foi além da 10.ª posição e Hamilton aproveitou para recuperar a liderança da classificação na 11.ª prova da temporada.

Após o final do GP da Hungria, Lewis Hamilton sentiu-se mal e teve que ser assistido pelo médico da equipa.



De acordo com a Mercedes, Hamilton mostrou sinais fadiga e de leves tonturas.

Nas imagens da cerimónia do pódio é possível constatar que o campeão do mundo apresentava sintomas de cansaço.

Lewis Hamilton disse mais tarde que ainda está a recuperar a melhor forma e a lutar contra os efeitos pós-Covid. “Estou bem, tive uma grande tontura e tudo ficou um pouco turvo no pódio. Eu tenho lutado durante todo o ano para me manter saudável depois do que aconteceu no final do ano passado e ainda é uma batalha", explicou.