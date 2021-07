Presidente da FIM “muito contente” com regresso do MotoGP a Portugal

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, mostrou-se "muito contente" com o regresso do Mundial de MotoGP a Portugal.

Foi anunciada, esta terça-feira, uma segunda prova no Algarve, de 5 a 7 de novembro, após cancelamento do Grande Prémio da Austrália pelo segundo ano consecutivo devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. Em declarações à agência Lusa, Jorge Viegas disse estar "muito muito contente por mais uma vez o MotoGP visitar Portugal, demonstrando a confiança da FIM e da Dorna na capacidade organizativa nacional".

"Para além de ser a penúltima do Campeonato do Mundo, pelo que poderá ser decisiva para a atribuição dos títulos, estou convencido de que teremos as bancadas cheias para aplaudir o Miguel Oliveira e todos os outros protagonistas", sublinhou Jorge Viegas.

O português que gere os destinos do motociclismo mundial realçou, ainda, o facto de Portugal ter, com esta, "12 provas dos vários Mundiais da FIM em Portugal, sendo o próximo o de Resistência - 12 Horas do Estoril".