Mais uma pole position para Verstappen

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a terceira “pole position” consecutiva, quarta da temporada, impondo-se na qualificação para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, que vai ser disputado no domingo.

Na sessão de qualificação para a nona prova do campeonato do mundo, o piloto da Red Bull fez a sua melhor volta logo à primeira tentativa, em 1.03,720 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) no segundo lugar, a 0,048 segundos.

O mexicano Sérgio Perez (Red Bull) foi terceiro, a 0,270 segundos, na frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além da quarta posição, a 0,294 de Verstappen, e, no domingo, vai partir do lado sujo da pista austríaca, casa da Red Bull.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi apenas quinto classificado, a 0,329 do piloto da Red Bull.

Se Verstappen não conseguiu melhorar na sua derradeira tentativa, Pérez aproveitou a última volta lançada para bater os dois Mercedes, podendo servir de tampão aos dois monolugares da formação germânica.

No entanto, Verstappen terminou a qualificação agastado com a equipa pela posição em que o enviou para a pista, na frente do pelotão, vulnerável a ataques como o de Lando Norris, que por pouco não roubou a pole ao holandês.

O tempo de hoje de Verstappen foi 0,012 mais rápido do que a volta que, há uma semana, lhe valeu também a “pole position”, na mesma pista de Red Bull Ring, mas a contar para o Grande Prémio da Estíria.

Nota ainda para o nono lugar do britânico George Russell, num Williams.

Verstappen chega à nona corrida do ano na liderança do campeonato, com 18 pontos de vantagem para Hamilton, sete vezes campeão do mundo, cuja renovação com a Mercedes por mais dois anos foi anunciada.