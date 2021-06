Maverick Viñales despede-se da Yamaha

“Na sequência do pedido de Maverick Viñales, a Yamaha concordou em colocar um ponto final no atual contrato, de duas temporadas. Estando juntas pela quinta temporada, as duas partes decidiram seguir caminhos separados no final deste ano”, lê-se no comunicado emitido pela Yamaha.

O piloto espanhol Maverick Viñales vai deixar a equipa oficial da Yamaha no final do Mundial de MotoGP de 2021, apesar de ter mais um ano de contrato, anunciou o construtor japonês, esta segunda-feira.

No mesmo documento, o britânico Lin Jarvis, diretor desportivo da marca, explicou que, “após o GP da Alemanha, que foi um dos fins de semana mais difíceis” desta parceria [Viñales terminou a corrida na última posição], ambas as partes chegaram à conclusão de “que era do melhor interesse para ambos seguir caminhos separados no futuro”.

Já o piloto considerou que esta foi “uma parceria significativa” na sua carreira, pelo que foi “uma decisão difícil” colocar um ponto final na relação com a Yamaha.

Tanto a marca japonesa como o piloto espanhol prometem “tudo fazer” para conseguir “bons resultados” até final da temporada.

Esta confirmação surge após um fim de semana em que Viñales conseguiu a "pole position" para o GP dos Países Baixos, no qual terminou na segunda posição, atrás do companheiro de equipa, o francês Fábio Quartararo.

O segundo lugar alcançado em Assen permitiu ao piloto espanhol ultrapassar Miguel Oliveira no Mundial de Pilotos. Viñales é 6.º classificado, com 95 pontos. O português da KTM está no 7.º postos, 10 pontos atrás do rival.