"Siuuuuu". Cristiano Ronaldo 'ganha' estátua em Times Square

Tem 3,6 metros de altura, é feita de bronze e foi inaugurada no centro de Nova Iorque, em Times Square: no dia em que completou 40 anos, Cristiano Ronaldo foi homenageado com (mais) uma estátua sua.



Entre muitos “Siiiiuuuuu” e cânticos, a estátua do “maior de todos os tempos” levou os fãs à loucura. Centenas de pessoas reuniram-se esta quarta-feira numa das mais movimentadas praças do planeta para assistir ao momento. O autor da obra é o escultor italiano Sergio Furnari, que já tem planos para o destino deste gigante de bronze: depois de Times Square, a estátua - que está montada num camião - deve correr o mundo, explica Furnari, em comunicado.

“O Cristiano Ronaldo é mais que um simples jogador de futebol: ele é um símbolo de perseverança, excelência e unidade global. Foi isso que inspirou a criar esta obra de arte", admite o artista.

Por onde vai andar a estátua em concreto é uma incógnita, mas o autor admite querer levá-la a "hospitais e crianças doentes, para as inspirar".

A escolha de Nova Iorque como primeiro ponto não é, no entanto, inocente: os EUA, México e Canadá vão receber o próximo Mundial de Futebol, já em 2026... e Furnari já tem um favorito. "Acredito mesmo que, com o treino certo e a preparação mental adequadas, o Ronaldo pode mesmo ganhar o Mundial. O continente americano inteiro vai estar à espera e a celebrar contigo", diz.