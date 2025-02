Conheça adversários de Portugal na qualificação para Europeu sub-21

Portugal vai defrontar República Checa, Bulgária, Escócia, Azerbaijão e Gibraltar no Grupo B de qualificação para o Europeu de futebol de sub-21 de 2027, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira na sede da UEFA.

A seleção portuguesa, que detinha estatuto de cabeça de série no sorteio, inicia a corrida à fase final do torneio frente ao Azerbaijão, em 5 de setembro, em casa, encerrando a participação com a receção à República Checa, em 6 de outubro de 2026.

Os vencedores dos nove grupos de apuramento e o melhor segundo classificado (excluindo os resultados com o último, nas poules com seis seleções) juntam-se às anfitriãs Albânia e Sérvia na fase final, enquanto os restantes oito segundos disputam um play-off para determinar os quatro derradeiros finalistas, em novembro de 2026.

Portugal atingiu três vezes a final da prova, mas nunca conseguiu sagrar-se campeão, tendo perdido no jogo decisivo em 1994, frente à Itália (1-0, após prolongamento), em 2015, com a Suécia (4-3, no desempate por grandes penalidades, após empate 0-0), e em 2021, perante a Alemanha (1-0).

De todos os adversários no agrupamento B, apenas a República Checa conseguiu fazer melhor, uma vez que conquistou o troféu em 2002, ao bater na final a França, no desempate por grandes penalidades, tendo ainda sido finalista vencida em 2000 (derrota com a Itália).

A fase final da próxima edição do Campeonato da Europa de sub-21 - do qual a Inglaterra é a campeã em título - realiza-se na Albânia e na Sérvia, no verão de 2027, e serve de apuramento para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Calendário de Portugal:

5 set 2025: Portugal - Azerbaijão

9 set 2025: Escócia - Portugal

10 out 2025: Portugal - Bulgária

14 out 2025: Gibraltar - Portugal

18 nov 2025: Rep Checa - Portugal

27 mar 2026: Azerbaijão - Portugal

31 mar 2026: Portugal - Escócia

25 set 2026: Bulgária - Portugal

30 set 2026: Portugal - Gibraltar

6 out 2026: Portugal – Rep Checa