Seleção feminina vai defrontar Inglaterra em Wembley

O último jogo de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações feminina de 2025, diante da Inglaterra, será disputado no Estádio de Wembley, segundo anunciou a Federação inglesa (FA) esta quinta-feira.

A partida frente às campeãs da Europa, da derradeira jornada do Grupo 3 da Liga A, que também integra a Espanha, campeã do mundo e atual detentora do título, e a Bélgica, está marcada para o dia 30 de maio.

Wembley é a casa da seleção masculina de Inglaterra e, nos últimos anos, a FA tem feito um esforço para agendar mais jogos da seleção feminina também para o estádio londrino. A receção a Portugal é um deles.

É mais um palco conhecido para a campanha da equipa das quinas na segunda edição da Liga das Nações, depois de o selecionador nacional, Francisco Neto, ter revelado, em primeira mão, em entrevista à Renascença, que os jogos em casa seriam disputados em Portimão (Inglaterra), Paços de Ferreira (Espanha) e Madeira (Bélgica).