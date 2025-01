Liga das Nações vai jogar-se em Portimão, Paços de Ferreira e Madeira

Numa entrevista à Rádio Renascença, o selecionador Francisco Neto revelou que estádios portugueses vão receber os jogos de Portugal na Liga das Nações.

A competição, que marca o regresso de Portugal à Liga A da Liga das Nações, vai jogar-se entre 21 de fevereiro e 3 de junho. Com a Inglaterra, o jogo será em Portimão, no municipal. Segue-se uma jornada forasteira com a Bélgica, para depois haver dois jogos seguidos com a campeã do mundo Espanha, a 4 e 8 de abril. Em casa, no primeiro desses dos jogos, Portugal recebe as espanholas em Paços de Ferreira, servindo assim também de teste para o que vem no Euro 2025.

Portugal defronta Espanha, Bélgica e Itália no Euro 2025 feminino

Na reta final, as jogadoras portuguesas, que vão participar no terceiro Europeu da história no verão, deslocam-se à Inglaterra e, finalmente, recebem a Bélgica, mais um dos adversários no Campeonato da Europa, a 3 de junho, na Madeira.

Francisco Neto revelou ainda como vai ser a preparação de Portugal para o Europeu, visto que a Liga das Nações termina apenas no início de junho. “Entramos em estágio talvez dez dias depois”, revela a Bola Branca.

Veja a entrevista na integra do selecionador Francisco Neto.

"Não tem sido esse o registo dos últimos anos, quando estamos a preparar uma fase final”, continua. "Preparar um jogo quando as jogadoras ao domingo jogam, viajam para a seleção, chegam à segunda-feira e na sexta-feira estão a competir contra essas equipas, é diferente de estarmos em espaço seleção durante dez, 12 ou 15 dias e depois prepararmos o jogo. No entanto, irá permitir-nos perceber quem são as jogadoras que estão mais aptas e mais disponíveis para competir ao mais alto nível..."