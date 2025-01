Conheça os novos equipamentos de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta segunda-feira os novos equipamentos das seleções nacionais masculina e feminina.

"Faz história - History Needs Makers" é o mote para os primeiros equipamentos da marca Puma para a seleção das quinas, depois do fim do contrato com a Nike.

"Os equipamentos de Portugal possuem 'designs' distintos para as seleções masculina e feminina, e tanto o kit principal como o alternativo reinterpretam o emblema das Quinas, celebrando a história do futebol português e, simultaneamente, preparando o cenário para as próximas gerações brilharem ainda mais", refere a FPF.



A nova camisola principal de Portugal tem uma base vermelha clássica, com "detalhes dourados e verdes e gola redonda".