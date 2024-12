Portugal fecha ano em sexto no ranking da FIFA, Angola em destaque

A seleção portuguesa de futebol manteve esta quinta-feira o sexto lugar no ranking da FIFA, classificação que fecha o ano quase inalterada, com a campeã mundial Argentina na liderança.

Na última classificação do ano, as únicas mexidas acontecem apenas a partir da 114.ª posição, ocupada agora pelo Vietname, com uma subida de dois lugares, num período do ano com mais jogos nos países da zona asiática.

A FIFA destaca ainda Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, como a seleção que mais jogos disputou em 2024, num total de 22, entre oficiais e particulares, e que registou a maior progressão ao longo do ano.

Os "palancas negras" conseguiram durante o ano subir 32 posições, embora em novembro tenham tido uma descida de três lugares.

No top-10 da classificação que fecha o ano, França e Espanha, segundo e terceiro, respetivamente, preenchem o pódio, seguidos de Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Itália e Alemanha.

Os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, continuam na 63.ª posição, enquanto o Azerbaijão, de Fernando Santos, mantém também a 117.ª.