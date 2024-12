Portugal defronta Espanha, Bélgica e Itália no Euro 2025 feminino

Portugal vai defrontar Espanha, Bélgica e Itália na fase de grupos da fase final do Euro 2025 feminino.

A seleção nacional, que integrava o Pote 4 do sorteio desta segunda-feira, ficou inserida no Grupo B, juntamente com a campeã do mundo e da Liga das Nações, mais as belgas e as italianas.

As três seleções têm "ranking" FIFA superior à portuguesa: a Espanha está no segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos, a Itália em 11.º e a Bélgica em 19.º. Contudo, no último confronto com as belgas, Portugal eliminou-as no "play-off" de apuramento para o Mundial 2023.

Num olhar sobre todo o torneio, nota para as três seleções nórdicas no A e para os dois grupos da "morte": o C, com duas ex-campeãs da Europa e a Dinamarca, "vice" em 2017; e o D, com as duas últimas campeãs mais a eterna candidata França - e o estreante País de Gales.

Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final. O grupo de Portugal cruza-se com o A, que inclui a anfitriã Suíça, a antiga campeã Noruega e ainda Islândia e Finlândia.

Esta é a terceira vez que Portugal participa numa fase final do Campeonato da Europa, depois de 2017, a estreia, e de 2022, em que entrou devido à exclusão da Rússia - que eliminara a equipa de Francisco Neto no "play-off" - de todas as provas, após a invasão da Ucrânia.

O Europeu realiza-se entre os dias 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.

Composição dos grupos:





Grupo A

Suíça

Noruega

Islândia

Finlândia

Grupo B

Espanha

Portugal

Bélgica

Itália

Grupo C

Alemanha

Polónia

Dinamarca

Suécia

Grupo D

França

Inglaterra

Países de Gales

País Baixos

(em atualização)