Portugal mantém-se na 22.ª posição do ranking feminino da FIFA

A seleção portuguesa feminina de futebol mantém-se na 22.ª posição do ranking mundial da FIFA, divulgado esta sexta-feira e que ainda é liderado pelos Estados Unidos.

Portugal disputou quatro jogos desde a última atualização, com três vitórias e um empate, diante de Azerbaijão (75.º) e República Checa (29.ª), o que lhe deu a garantia de uma terceira presença consecutiva no Europeu de 2025.

Ainda no ranking mundial, o pódio fica completo com a campeã mundial Espanha, que subiu de terceira a segunda, e com a Alemanha, também a progredir do quarto para o terceiro lugar, enquanto a campeã europeia Inglaterra caiu para quarta.

No top-10, o Brasil subiu uma posição e é sétimo, à frente do Japão, que desceu a oitava, num grupo em que os Países Baixos passam a ocupar a 10.ª posição, por troca com a França, agora 11.ª.