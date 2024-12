Já se conhecem os possíveis adversários de Portugal na qualificação para o Mundial 2026

A seleção portuguesa vai defrontar a Hungria, República da Irlanda e Arménia ou Grécia, Escócia e Bielorrússia no apuramento para o Campeonato do Mundo 2026.

O sorteio da UEFA decorreu esta sexta-feira, em Zurique, mas Portugal não ficou com certezas sobre os seus adversários. É que tudo está dependente do desfecho dos quartos de final da Liga das Nações, no qual Portugal defronta a Dinamarca em março do próximo ano.

Se Portugal vencer essa eliminatória, ficará no grupo F, no qual defrontará a Hungria, República da Irlanda e Arménia.

Já se Portugal cair na Liga das Nações, fica integrado no grupo C com a Grécia, Escócia e Bielorrússia.

São 16 as seleções europeias que se qualificam para o Campeonato do Mundo: os vencedores dos 12 grupos e as últimas quatro vagas serão determinadas por um "play-off" com os segundos classificadas dos grupos.



A fase de grupos vai disputar-se entre março e novembro de 2025, com os "play-offs" marcados para 26 e 31 de março de 2026.

Portugal marcou presença nos últimos seis Campeonatos do Mundo e não falha uma participação desde 2002. A melhor participação da história continua a ser a primeira, em 1966, com o terceiro lugar. A melhor prestação recente foi o quarto posto em 2006.