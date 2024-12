mais de 800 milhões. Mundial 2030 e as expectativas de impacto económico da prova em Portugal

A organização do Mundial de Futebol 2030 vai ter um impacto de mais de 800 milhões de euros no PIB e vai estar associada a 20.000 empregos em Portugal. É o que diz a Federação Portuguesa de Futebol.

A FPF divulgou o relatório de um estudo de impacto económico e social do Mundial 2030 elaborado pela PwC.

Segundo o mesmo estudo, é estimado que o Mundial de Futebol 2030 promova a entrada de 300 a 500 mil de visitantes em Portugal, que vão gastar entre 500 e 660 milhões de euros em comércio, produtos e serviços locais.

Nas contas da PwC os benefícios, como o bem-estar e a utilidade percecionada pelos cidadãos, vão superar 8.5 vezes o investimento realizado na organização do evento.

Para além do impacto económico e social imediato, o Mundial “deixará um legado duradouro na marca Portugal, no turismo, na qualidade de emprego, na coesão social, na saúde das pessoas e nas relações internacionais do país”.

Estes dados são conhecidos no dia em que a FIFA entregou a Portugal, Espanha e Marrocos a organização do evento.