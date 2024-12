Seleção feminina entra em campo para atacar a terceira presença seguida num Europeu

A seleção portuguesa feminina de futebol tem esta terça-feira o jogo decisivo na corrida a uma terceira presença consecutiva na fase final do Europeu, quando defrontar a República Checa, em Teplice, na segunda mão do derradeiro play-off de apuramento.

Após o empate 1-1 no Estádio do Dragão, no Porto, com um recorde de assistência [40.189 espetadores] num jogo feminino em Portugal, as duas equipas partem igualadas para o jogo marcado para a AGC Arena Na Stinadlech, pelas 17h45 locais (16h45 em Lisboa).

No reduto do FC Porto, as checas adiantaram-se no marcador aos 33 minutos, por Katerina Svitkova, mas, no início da segunda parte, aos 47, as comandadas de Francisco Neto restabeleceram a igualdade, por intermédio de Kika Nazareth.

Portugal procura estar em 2025 na terceira fase final consecutiva da prova, depois das presenças em 2017 e 2022, e a quarta participação numa grande competição, pois também esteve no Mundial de 2023.

A República Checa, que segue seis lugares abaixo de Portugal no ranking da FIFA (28.º contra 22.º), nunca esteve numa fase final.

O encontro entre Portugal e República Checa, da segunda mão do último play-off de apuramento para o Euro2025, realiza-se esta terça-feira, na AGC Arena Na Stinadlech, em Teplice, com arbitragem da finlandesa Lina Lehtovaara.

A fase final da 14.ª edição do Campeonato da Europa feminino de futebol realiza-se na Suíça, de 2 a 27 de julho de 2025.