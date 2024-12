"Nós é que merecíamos". Jogadoras da seleção felizes por irem a mais um Europeu

Portugal merecia. É um dos sentimentos transmitidos pelas jogadoras da seleção nacional, depois de carimbarem o apuramento para o Euro 2025, com uma vitória, por 2-1, no terreno da Chéquia, esta terça-feira.

Em declarações ao Canal 11, Diana Silva, que esteve no primeiro golo de Portugal (na própria baliza) e marcou o segundo, salienta que "nada seria possível sem as colegas fantásticas" que a rodeiam.

Kika Nazareth, que apontou o golo do empate na primeira mão (1-1 no Dragão), admite que este segundo jogo "não foi o melhor" que a equipa já fez, mas vinca: "Na junção dos dois jogos, tinha de dar para nós."

"Estamos no Euro. É o último Europeu, o último para muitas, possivelmente. No meu caso, é ainda mais especial. Queremos lá estar, sempre dissemos que queríamos estar entre as melhores da Europa e do mundo. É o terceiro", remata a capitã Ana Borges.



Declarações das jogadoras





Tatiana Pinto: "Eu agora não consigo falar. É incrível, sofremos muitos, é verdade, mas que se 'lixe', o que importa é que estamos lá. Não importa como, estamos lá. O relvado estava muito difícil, muito complicado. Depois do penálti, fomos um bocadinho abaixo animicamente, mas consegui ultrapassar. Foi até à última."

Kika Nazareth: "Independentemente de não ter sido o nosso melhor jogo, na junção dos dois jogos tinha de dar para nós. E deu. Não foi o nosso melhor jogo, mas no final de contas nós é que merecíamos estar lá. Nós é que estamos lá. Agradecer aos adeptos portugueses, porque é impressionante: onde quer que vamos, há um português. Agradecer a quem esteve aqui e a quem viu de casa, que esteve a apoiar-nos certamente. Esta vitória também é para eles."

Ana Borges: "Ainda havia 90 minutos, íamos resolver aqui na República Checa. Tivemos muitas oportunidades, desta vez conseguimos concretizar. Estamos no Euro. É o último Europeu, o último para muitas, possivelmente. No meu caso, é ainda mais especial. Queremos lá estar, sempre dissemos que queríamos estar entre as melhores da Europa e do mundo. É o terceiro e vai ser com muitos portugueses na Suíça."

Diana Gomes: "Só mostra a raça que temos e o que queremos realmente. Nesta seleção há muitas qualidades, há jogadoras que estão para chegar e vão fazer o mesmo. É seguir, honrar a nossa nação, dar orgulho aos portugueses e vamos ao Europeu!"

Patrícia Morais: "O mais importante foi a vitória, com o apoio deste público fantástico. Conseguimos mais uma vez fazer história, afirmarmo-nos no Campeonato da Europa e mostrar do que Portugal é feito. Foi nos momentos difíceis que esta equipa se evidenciou. Isso foi o mais importante, é o coletivo, a união que mostrámos uma vez mais, e estamos no Campeonato da Europa."

Ana Capeta: "É uma sensação única, estou pela primeira vez deste lado a conquistar um apuramento para o Europeu e sem dúvida que isto é das melhores coisas. Entramos nos jogos todos para melhor, damos sempre o nosso melhor, no Dragão não foi suficiente, mas hoje mostrámos que estamos onde merecemos estar."

Diana Silva: "Os golos são todos importantes e este foi super importante, porque nos deu o apuramento, mas nada seria possível sem estas colegas fantásticas que tenho à minha volta."