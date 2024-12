França, Polónia e Geórgia no caminho de Portugal no Euro sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 vai defrontar França, Polónia e Geórgia no Campeonato da Europa de 2025, que vai decorrer na Eslováquia, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Bratislava.

Portugal ficou integrado no Grupo C, estreando-se diante dos franceses a 11 de junho de 2025, antes de jogar no dia 14 com os polacos e no dia 17 com os georgianos, com os quais se cruzou também na edição anterior, em 2023.

A seleção portuguesa vai participar pela 11.ª vez numa fase final de um Europeu de sub-21, sendo que nunca ergueu o troféu da competição, ao perder as três finais que disputou, diante de Itália (1994), Suécia (2015) e Alemanha (2021).

O Euro 2025 de sub-21 vai decorrer na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho, com os dois primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para os quartos de final.