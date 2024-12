A "desilusão" que se transforma em "otimismo". A receita de Matilde Fidalgo para o apuramento para o Euro

O Dragão cheio e o recorde na primeira mão do play-off de acesso ao Euro 2025 não foram suficientes para travar a "desilusão" do empate. O apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano terá de ser fechado num ambiente menos favorável. Esta terça-feira, Portugal entra em campo na Chéquia para garantir a terceira presença na fase final de um Europeu.