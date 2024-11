Carole Costa. “Equipa é especial e merece estar no Europeu”

A defesa central Carole Costa não tem dúvidas: Portugal “merece estar no Europeu”.

A equipa das quinas empatou 1-1 contra a República Checa, na primeira mão, e volta a jogar na próxima terça-feira. Quem passar este segundo playoff marca presença no Europeu de 2025.

Empate com Chéquia

"Podíamos ter ganhado, criámos muitas situações, podíamos ter ocupado melhor as zonas de finalização, mas o balanço é positivo. Estivemos sempre por cima do jogo, criámos muito, acho que estamos de parabéns. Temos é de traduzir isso em golos, que é o que conta no final".

Estádio cheio

“Foi incrível. Lembro-me de ter 200 pessoas na bancada, e muitos eram nossos familiares e amigos, ver esse ambiente é muito gratificante. Vamos levar esta energia para a Chéquia e de certeza que vamos sair vitoriosas. Os portugueses estão a aderir cada vez mais ao nosso futebol. É um enorme orgulho tê-los connosco, foi para isso que trabalhámos nos últimos anos. Estamos muito orgulhosas e queremos continuar a tê-los connosco".

Segunda mão

"Continuar a criar, ocupar melhor as zonas de finalização. Ter consistência defensiva também é importante. Vamos levar esta energia dos portugueses connosco. Vamos ter lá portugueses, certamente. É a união, o nosso trabalho, esta equipa é especial e merece estar no Europeu. Trabalhamos muito, merecemos, estivemos em dois Europeus, num Mundial. Esta equipa está habituada a estar em grandes palcos e, certamente, estará no Europeu".