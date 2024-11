Seleção sub-19 feminina vence Eslováquia na qualificação para o Euro 2025

A seleção portuguesa feminina de sub-19 iniciou a qualificação para Euro 2025, esta quinta-feira, com uma vitória diante da Eslováquia, por 2-0, no Estádio Algarve, numa partida em que dominou de início ao fim.

A equipa nacional, apesar das oportunidades que criou antes do intervalo, só na segunda parte é que materializou essa supremacia, com Lara Martins a abrir o marcador, aos 60 minutos, vantagem que seria ampliada na sequência de um lance infeliz de Gunisova, que introduziu a bola na própria baliza, aos 76.

Portugal defronta agora na Liga A a Macedónia do Norte, no dia 30, no sábado, a partir das 15h00, encerrando a primeira fase de qualificação diante da França, no dia 3 de dezembro, às 16h00.

As seleções da Liga A competem em sete grupos e as equipas que terminam em quarto lugar são relegadas para a Liga B na segunda ronda, enquanto as restantes ficam apuradas para a ronda final de qualificação.

As sete seleções que se juntarão às polacas, na fase final, de 15 a 27 de junho, serão decididas na segunda ronda, sorteada a 6 de dezembro e disputada entre 17 e 26 de fevereiro ou 31 de março e 8 de abril.