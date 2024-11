Francisco Neto. Portugal tem de “estar ao melhor nível” para defrontar Rep. Checa

O selecionador feminino Francisco Neto espera “um jogo bastante bem disputado” contra a República Checa para a primeira mão do playoff de acesso ao Europeu feminino de futebol.

“A República Checa vem de um trajeto na Liga A onde em todos os seus jogos foi muito competitiva, venceu a campeã do Mundo Espanha, tem um misto no plantel de jogadoras mais experientes e jogadoras mais novas, com irreverência e qualidade técnica e tática”, referiu Francisco Neto.

O técnico acrescentou: “Será um jogo que nos obrigará a estar ao melhor nível, estamos a preparar as jogadoras para isso, estar muito concentrados nos 90 minutos e nós já vivenciámos no passado que nos jogos de playoff os pequenos pormenores marcarão diferença. Tudo faremos para, no final dos 2 jogos, nos qualificarmos".

Segundo Neto, “de nada nos vale 9 vitórias e 1 empate, se não formos competentes nestes dois jogos, não nos chega sequer ser competentes num dos jogos. Temos de sair desta eliminatória com o apuramento garantido e aí sim desfrutar de um ano poderoso. Esse é o grande objetivo."

Portugal vai defrontar a República Checa, esta sexta-feira, para a primeira mão do segundo “playoff” de acesso ao Europeu de futebol feminino.